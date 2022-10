Mariusz Błaszczak zapowiedział dalsze inwestycje w Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej zachęca młodych ludzi do tego, by kształcili się z myślą o dołączeniu do tej formacji i chwali maturzystów z jednej szkoły za wyniki.