Uwierzysz w tego SMS-a i stracisz pieniądze. Trwa gruby przekręt na Polakach

A na co właściwie liczą oszuści? Kilka złotych to dla nich żaden łup, ale to nie o podaną kwotę toczy się tu gra. Celem cyberprzestępców jest skłonienie odbiorcy fałszywego SMS-a do kliknięcia w link kierujący do strony internetowej, która przypomina witrynę banku. Podanie na niej danych logowania może doprowadzić do całkowitego wyczyszczenia konta.