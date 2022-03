Piątkowe popołudnie, ludzie kończą pracę, czujność już nie ta sama, więc to doskonały (w zasadzie najlepszy) moment na to, by zmęczonych Polaków trochę pookradać. Przestępcy od dawna o tym wiedzą, dlatego moment wysyłki fałszywych SMS-ów absolutnie nie jest przypadkowy. O nowej kampanii poinformował właśnie "Niebezpiecznik".