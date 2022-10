Odbierasz i tracisz kasę. Uważaj na telefoniczne oszustwa

Dzwoni nieznany numer, ale odbierasz. Pan mówi, że dzwoni z banku, właśnie zauważył podejrzaną transakcję, obawia się, że to przestępcy. Trzeba reagować i to szybko. Zero zastanowienia, podajesz dane, o które prosi. Przychodzą SMS-y, zatwierdzasz, wykonujesz polecenia. Kiedy orientujesz się, że coś tu właściwie nie gra, jest za późno: pieniądze stracone. Takich telefonicznych oszustw jest coraz więcej, a opisany przykład to jeden z wielu. Zobacz, na co trzeba zwracać uwagę, kiedy wciskasz przycisk "odbierz połączenie".