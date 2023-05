Oszustwo na prezesa. Księgowa myślała, że pisze do niej szef i przelała 12 tys. zł

Księgowa jednej z siedleckich firm otrzymała fakturę z adresu mailowego łudząco podobnego do e-maila swojego szefa z poleceniem jej zapłaty – informuje policja w Siedlcach. Niestety, wpadła w pułapkę przestępcy i przelała 12 tys. zł na podane konto.



Diabeł krył się w szczegółach. Mail był podobny, a że kobieta bardzo często otrzymywała takie polecenia, potraktowała to jako zwykłe, codzienne zadanie. Ot, normalny dzień w biurze.



Ofiara, jeszcze nie zdając sobie sprawy, że pomogła przestępcom wyprowadzić pieniądze z firmy, poinformowała zastępcę szefa o transakcji. Ten postanowił u źródła poznać szczegóły faktury. I tak sprawa dotarła do właściwego prezesa, który zaprzeczył, że wydał takie polecenie.