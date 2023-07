Dzwonią i mówią, że są z NBP. Wygląda na to, że oszuści zmienili taktykę

Zastanawiająca jest ta "nagła pomoc" czy podkreślenie, że "NBP nie uczestniczy w procedurach weryfikacji przelewów na rachunki bankowe osób fizycznych". Nie brzmi to jak klasyczny przekręt, w którym złodzieje sugerują, że oszczędności są zagrożone. Czyżby zmienili taktykę i proszą potencjalne ofiary o to, aby pomogły zweryfikować jakiś rachunek? Brzmi to naiwnie – czy profesjonalna instytucja musiałaby wykorzystywać zwykłych ludzi do takich spraw – ale z drugiej strony oryginalnie.