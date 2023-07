Bezczelność! Oszuści polują teraz na.. ofiary poprzednich oszustw

W poście nie ma żadnego linku, jest tylko podany adres mailowy. Niewykluczone, że później przestępcy udostępniają link prowadzący do strony służącej do wyłudzenia danych lub środków. Ale może po prostu wystarczy im sygnał, że trafili na osobę, która uwierzy we wszystko i nie weryfikuje informacji (wspomniany profil na Facebooku to konto, które można dodać do znajomych – łatwo rozpoznać, że to nie jest prawdziwa organizacja), więc można podesłać jej cokolwiek.