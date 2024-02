Mówią, że są ZUS-u i pytają, w jakim banku masz konto. Uwaga na to oszustwo

Czyli takiego, który ma być dostosowany do potencjalnej ofiary. Na Spider’s Web często piszemy o przypadkach kampanii z fałszywymi SMS-ami (albo nawet reklamami w mediach społecznościowych), w których to cyberprzestępcy tworzą łudząco przypominające oryginały fałszywych stron internetowych banków. Takie witryny zawierają nieprawdziwe formularze, które mają na celu wyłudzić dane osobowe czy loginy do bankowości internetowej.