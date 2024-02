Kazali SI przygotować imprezę dla dzieci. Katastrofa to mało powiedziane

Wydarzenie, zorganizowane przez House of Illuminati, pozbawione było wszystkiego, czego można było oczekiwać na podstawie reklamy. Pomimo że bilety kosztowały nawet 175 złotych (35 funtów), uczestnicy spotkali się z kiepskimi dekoracjami, dmuchanym zamkiem do skakania i tłem do zdjęć wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Rozczarowanie pogłębiło się, gdy goście otrzymali po dwa cukierki oraz pół kubka lemoniady. W fabryce czekolady nie było czekolady.