Szokująca kradzież tożsamości. Odkryła swojego klona sprzedającego rosyjskie towary w chińskim internecie

W nowym, cyfrowym świecie niewiele potrafi zaskoczyć. Ale co, jeśli twój sobowtór AI nie tylko wygląda jak ty, ale również mówi twoim głosem, do tego w obcym języku, którego nie znasz i zachwala kraj, który napadł na twoją ojczyznę? To właśnie przydarzyło się ukraińskiej YouTuberce o imieniu Olga.