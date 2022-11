Uśmiechnij się i zachowuj normalnie. Jesteś w czujnym oku kamery

To właśnie w tym budynku będzie odbywał się nadzór nad wszystkimi danymi dostarczonymi przez kamery, drony, czujniki temperatur i wiele innych urządzeń, z których nie wszystkie podano do publicznej wiadomości. Dodatkowo do centrum trafią obrazy z kamer metra i autobusów. To właśnie w Aspire pracownicy będą monitorować sytuację na stadionach i na bieżąco reagować, np. poprzez otworzenie dodatkowych wyjść, żeby kibice mogli opuścić stadion sprawniej. Monitorujący zostaną powiadomieni o takich rzeczach jak korki przy stadionie, więc będą mogli ręcznie zarządzać ruchem, żeby go upłynnić.