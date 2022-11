Google tworzy super AI myślącą i tworzącą w 1000 językach. Jednocześnie

Język - w przeciwieństwie do kodu - opiera się w dużej mierze na zmiennym kontekście. Zawiera on nie tylko przekaz, ale również potężny socjologiczny, społeczny i kulturowy ładunek. Czarny może być zarówno opisem, jak i obrazą. Ustąp to jednocześnie prośba i groźba. Nie interesuj się może być żartem lub linią obrony. Człowiek wychwytuje te niuanse. Maszyna ich nie rozumie i - co za tym idzie - nienawidzi ich, na swój własny i skodyfikowany sposób.