Mundial w Katarze. Tego nie dowiesz się o nim z telewizji

Nazywają się Ehteraz i Hayya. Ta pierwsza ma w założeniu wspierać ochronę zdrowia w Katarze i zapobiegać rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19. Aplikacja będzie przekazywać informacje o potencjalnym kontakcie użytkownika z osobą zakażoną, to na nią mają trafiać oficjalne komunikaty dotyczące zdrowia, a także w niej będzie znajdował się kod QR, który będą skanować służby. Kod zawiera informacje o tym czy użytkownik jest zaszczepiony, a także o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Aplikacja będzie przydatna służbom, bo ma zapewniać na bieżąco statystyki zakażeń, identyfikować miejsca, w których doszło do zarażenia się i monitorować sytuację. Natomiast Hayya to oficjalna aplikacja mundialu, która pozwala na wjazd do Kataru, umożliwia zarządzanie biletami na mecze, umożliwia darmowy przejazd komunikacją miejską i wiele innych. Tyle w teorii. Eksperci do spraw technologii zwracają uwagę na szerokie uprawnienia aplikacji, co w konsekwencji prowadzi do uznania ich za oprogramowanie szpiegujące.