Nowy system dla tych, którzy żegnają Windowsa 10. I to za darmo

Kolejna odsłona króla dystrybucji Linuksa obiecuje stabilność, obsługę najnowszych podzespołów i łatwość obsługi, jakiej wiele osób jeszcze nie doświadczyło. Warto dać jej szansę, zanim Microsoft wyłączy definitywnie światło w swoim dziesiątym systemie.

Co nowego w Questing Quokka?

Ubuntu 25.10 pojawia się z jądrem Linux 6.10, które wprowadza masę poprawek sprzętowych i wydajnościowych. Dzięki temu komputer od razu rozpozna najświeższe kawałki elektroniki, od nowych kart graficznych AMD po kontrolery SSD NVMe PCIe 5.0.

Ubuntu 25.10 Questing Quokka

Równocześnie Wayland, domyślny serwer wyświetlania, jest jeszcze bardziej dopracowany. Płynność animacji i czas reakcji interfejsu GNOME znacznie się poprawiły, co uwidacznia się zwłaszcza przy korzystaniu z wielu monitorów czy pracy w wirtualnych maszynach. Nawet jeśli ktoś kiedyś miał uprzedzenia do Waylanda to Questing Quokka może przekonać do szybkiej zmiany zdania.

Bezpieczeństwo i niezawodność na piedestale

Canonical nie zapomina o tym, co w systemie najważniejsze - bezpieczeństwie. Ubuntu 25.10 korzysta z najnowszych mechanizmów Livepatch, które pozwalają na łatanie krytycznych luk w jądrze bez konieczności wyłączania maszyny. Dla biznesu i profesjonalistów to ogromna oszczędność czasu i ryzyka.

Ponadto system integruje zaktualizowane narzędzie Timeshift do tworzenia migawkowych kopii zapasowych. Jeśli przypadkiem coś pójdzie nie tak - choćby nieudana aktualizacja sterownika - jednym kliknięciem wrócisz do swojego działającego środowiska.

Ubuntu 25.10 Questing Quokka

Autorskie Snapy Canonicala zyskują kolejne usprawnienia. Instalacja aplikacji ze Snap Store’a jest teraz jeszcze szybsza, a pakiety ważą mniej dzięki optymalizacji zależności. Tradycyjne pakiety Deb nadal są obsługiwane i łatwe w obsłudze za pośrednictwem APT, ale nawet tutaj wprowadzono przyspieszenia. W rezultacie system jest elastyczny - zarówno dla fanów GUI, którzy preferują Centrum Oprogramowania, jak i dla zaawansowanych użytkowników, którzy wolą czystą konsolę. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Jeżeli twoim chlebem powszednim jest kodowanie to Questing Quokka oferuje gotowe kontenery Docker, szybkie obrazy LXD oraz obsługę multiplikacji Javy, Pythona, Ruby czy Rusta. Nowe wersje bibliotek pojawiają się natychmiast w repozytoriach, co znacznie skraca czas konfiguracji środowiska. Subtelna zmiana dotyczy też terminala GNOME 3.48, który zyskał obsługę zakładek, motywy kolorystyczne i udoskonalone skróty klawiszowe. To drobnostka, lecz potrafi znacznie uprzyjemnić wielogodzinną pracę przy kodzie.

Ubuntu straciło wielu fanów. Wciąż jednak jest znakomitą alternatywą dla Windowsa

Ubuntu 25.10 Questing Quokka to dopracowana dystrybucja, która łączy stabilność, bezpieczeństwo i obsługę najnowszych technologii. Dla entuzjastów elektroniki użytkowej, którzy lubią mieć pod ręką najświeższe sterowniki i nie boją się terminala, to wymarzony wybór. Nawet najbardziej tradycjonalni użytkownicy Windowsa mogą być mile zaskoczeni łatwością obsługi komputera z tym systemem.

Warto dać Ubuntu szansę, zanim Windows 10 odejdzie w stan wiecznej emerytury. Instalator jest przyjazny, społeczność pomocna, a rozwój systemu dynamiczny. Questing Quokka nie tylko wypełni lukę po dziesiątce Microsoftu, ale w wielu aspektach pokaże jej, jak działać szybciej, bezpieczniej i… taniej.

Maciej Gajewski 09.10.2025 20:58

