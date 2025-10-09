REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Assassin's Creed anulowany. To wina Trumpa

Historia anulowanego projektu Assassin's Creed osadzonego w okresie amerykańskiej wojny secesyjnej to fascynujący przykład tego, jak współczesny klimat polityczny wpływa na przemysł gier.

Maciej Gajewski
Assassin's Creed anulowany Trump
REKLAMA

W lipcu ubiegłego roku przez korytarze Ubisoftu rozeszła się wiadomość o anulowaniu jednego z najbardziej ambitnych projektów w historii serii Assassin's Creed. Gra miała przenieść gracza w jedno z najbardziej współczesnych jak dotąd miejsc akcji dla tej marki - amerykańską wojnę secesyjną i okres Rekonstrukcji w latach 60. i 70. XIX wieku.

Według pięciu obecnych i byłych pracowników Ubisoftu, którzy rozmawiali z Game File pod warunkiem zachowania anonimowości, fabuła skupiała się na afroamerykańskim protagoniście, który wcześniej był niewolnikiem na Południu, a następnie przeniósł się na Zachód, by rozpocząć nowe życie. Po rekrutacji przez Asasynów miał powrócić na Południe, by walczyć o sprawiedliwość w konflikcie, który obejmowałby między innymi konfrontację z nowo powstałym Ku Klux Klanem.

REKLAMA

To też jest bardzo ciekawe:

Kontrowersje wokół Yasuke jako katalizator

Assassin's Creed Shadows

Bezpośrednim powodem anulowania projektu była krytyka związana z ujawnieniem Yasuke - inspirowanego prawdziwą historią czarnoskórego samuraja - jako protagonisty w Assassin's Creed Shadows. Kontrowersje wokół tej postaci rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku i szybko nabrały rozpędu w mediach społecznościowych.

Yasuke, będący historyczną postacią - afrykańskim samurajom, który służył pod wodzą Oda Nobunagi w XVI-wiecznej Japonii - stał się przedmiotem intensywnych debat dotyczących reprezentacji różnorodności w grach. Krytycy argumentowali, że seria znana z realizmu historycznego stała się zbyt progresywna, przedstawiając czarnoskórą postać w kontekście feudalnej Japonii. Elon Musk dodatkowo rozdmuchał kontrowersje, twierdząc na platformie X, że ilustruje to jak DEI zabija sztukę - odnosząc się do zasad różnorodności, równości i inkluzywności.

Według źródeł w Ubisofcie zarząd w Paryżu zdecydował o zatrzymaniu produkcji z dwóch głównych powodów: problemami z pomysłem na Yasuke oraz obaw związanych z coraz bardziej niestabilnym klimatem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Jeden z deweloperów ujął to krótko: Zbyt polityczne w kraju zbyt niestabilnym.

Anulowanie nastąpiło w lipcu ubiegłego roku, zaledwie kilka dni po próbie zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii, choć źródła podkreślają, że decyzja nie była bezpośrednio związana z tym wydarzeniem. Niemniej jednak rosnące napięcia polityczne w Stanach Zjednoczonych wyraźnie wpłynęły na decyzję zarządu.

Ubisoft w defensywie

Decyzja o anulowaniu wywołała frustrację wśród deweloperów pracujących nad projektem, którzy postrzegali ją jako uległość. Byłem strasznie rozczarowany, ale nie zaskoczony kierownictwem, powiedział jeden z pracowników Game File’owi. Podejmują coraz więcej decyzji, aby utrzymać polityczne 'status quo' i nie zajmować stanowiska, nie podejmować ryzyka, nawet kreatywnego.

To podejście kontrastuje z wcześniejszymi wypowiedziami szefa franczyzy Assassin's Creed. Marc-Alexis Côté w rozmowie z Eurogamerem mówił o zmieniającym się krajobrazie kulturowym wokół reprezentacji w mediach. Côté podkreślał wówczas, że zamiast unikać trudnych rozmów, studio powinno postrzegać je jako możliwość i szansę.

Assassin's Creed Shadows

Anulowanie projektu nie może być rozpatrywane w oderwaniu od trudnej sytuacji finansowej Ubisoftu. W minionym roku firma odnotowała spadek przychodów o 17,5 proc. do poziomu 1,9 mld euro, a akcje spółki straciły prawie 60 proc. wartości w ciągu roku. Studio boryka się z szeregiem nieudanych premier, opóźnień i zamknięć projektów, co czyni zarząd znacznie bardziej ostrożnym niż pięć czy sześć lat temu.

Star Wars Outlaws nie spełnił oczekiwań sprzedażowych, a wieloosobowa strzelanka XDefiant została anulowana z powodu zbyt małej liczby graczy. W tym kontekście ryzykowny projekt - dotykający tak wrażliwych tematów jak niewolnictwo, przemoc rasowa i powstanie Ku Klux Klanu - wydawał się zbyt dużym ryzykiem dla i tak już nadszarpniętych finansów studia.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
AC Shadows na PS5 - okazja
Media Expert

Być może największą ironią całej sytuacji jest fakt, że seria przez lata pozwalająca graczom wcielać się w role od krzyżowców po piratów ostatecznie upadła przed wyzwaniem przedstawienia jednego z najbardziej definiujących okresów amerykańskiej historii. Takie decyzje zmuszają do refleksji nad tym, czy jesteśmy gotowi na prawdziwie dojrzałe, politycznie świadome gry - czy wolimy pozostać w bezpiecznej strefie fantasy i historycznej fikcji.

REKLAMA
Maciej Gajewski
09.10.2025 21:04
Tagi: Assassin's CreedUbisoft
Najnowsze
20:58
Nowy system dla tych, którzy żegnają Windowsa 10. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-10-09T20:58:59+02:00
20:34
Word dostał funkcję, na którą czekałem od lat. Ale coś za coś
Aktualizacja: 2025-10-09T20:34:06+02:00
20:01
Nowa przeglądarka uderza w Chrome. Zaczynam się bać tego trendu
Aktualizacja: 2025-10-09T20:01:09+02:00
19:50
Play i Orange z lepszym zasięgiem 5G. Też to czujesz?
Aktualizacja: 2025-10-09T19:50:04+02:00
19:13
iPhone i Xiaomi w pojedynku baterii. Kompletne zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-10-09T19:13:51+02:00
18:35
Battlefield 6 i drony. Nowa gra nadąża za straszną rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-10-09T18:35:03+02:00
18:22
Najważniejsze polskie centrum astronomiczne bez kasy. Absurd to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-09T18:22:08+02:00
17:49
Sprawdź, czy zaleje cię rzeka. Rząd mówi: sprzedaj i uciekaj
Aktualizacja: 2025-10-09T17:49:06+02:00
17:29
One UI 8.5 szybciej niż myślisz. Już zacieram ręce
Aktualizacja: 2025-10-09T17:29:00+02:00
17:01
Test Jura E8 (EC) – popularny ekspres dla wymagających wie, jak parzyć intensywną kawę
Aktualizacja: 2025-10-09T17:01:11+02:00
17:00
Battlefield 6: recenzja kampanii. Hej Call of Duty, tak wygląda wojna
Aktualizacja: 2025-10-09T17:00:08+02:00
16:36
Polska uczelnia wkracza do armii. Ja już doceniłem ich projekty
Aktualizacja: 2025-10-09T16:36:25+02:00
15:56
Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-09T15:56:16+02:00
14:59
ChatGPT i Netflix żrą więcej prądu niż całe miasta. Spytałem ekspertów: co dalej?
Aktualizacja: 2025-10-09T14:59:42+02:00
13:48
Nowa usługa Allegro. Pozbędziesz się elektrośmieci i jeszcze na tym zarobisz
Aktualizacja: 2025-10-09T13:48:58+02:00
12:56
Dlaczego warto kupić tablet? Spójrz na HUAWEI MatePad 12 X 2025 i więcej o nic nie pytaj
Aktualizacja: 2025-10-09T12:56:27+02:00
12:25
Chiny blokują surowce. Ten potężny cios odczujemy wszyscy
Aktualizacja: 2025-10-09T12:25:08+02:00
11:32
Bierzesz wózek, a tam czegoś brakuje. Drobniaki nie będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-10-09T11:32:00+02:00
10:58
Bezos uderzy Muska w czuły punkt. Nowy etap wojny miliarderów o orbitę
Aktualizacja: 2025-10-09T10:58:43+02:00
10:34
Kury mają potężnego obrońcę. Rolnicy chwycili za lasery
Aktualizacja: 2025-10-09T10:34:55+02:00
9:38
Kazali uczyć się ChataGPT, by nie stracił pracy. Kłamali
Aktualizacja: 2025-10-09T09:38:23+02:00
8:03
Wyjaśnił największą wtopę Apple'a. Nie trzymałeś źle iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-09T08:03:32+02:00
7:39
20 października nie pojedziesz pociągiem. Ja też nie, choć chciałbym
Aktualizacja: 2025-10-09T07:39:47+02:00
7:16
iPhone Fold będzie premium. Wrócą dobre materiały i płacz portfela
Aktualizacja: 2025-10-09T07:16:05+02:00
6:15
Chiny chcą posprzątać kosmos. Świat mówi: "To broń"
Aktualizacja: 2025-10-09T06:15:00+02:00
6:12
Monstrum do przenoszenia wojska. Ma przestraszyć Pentagon
Aktualizacja: 2025-10-09T06:12:00+02:00
6:07
Nowe polskie drony dla wojska. Za tę cenę nic tylko brać
Aktualizacja: 2025-10-09T06:07:00+02:00
6:04
Obcy obiekt sfotografowany z Marsa. Ma kilka tysięcy kilometrów
Aktualizacja: 2025-10-09T06:04:00+02:00
6:00
Dwumilionowe Katowice byłyby potęgą. Chcą jednego miasta zamiast kilkudziesięciu
Aktualizacja: 2025-10-09T06:00:00+02:00
21:24
Wyciekł Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten piękny kolor gdzieś widziałem
Aktualizacja: 2025-10-08T21:24:05+02:00
20:30
Google zmusi do korzystania z bota. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-08T20:30:49+02:00
20:03
e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań
Aktualizacja: 2025-10-08T20:03:42+02:00
19:56
Złapano grupę złodziei telefonów. Wsypał ich iPhone
Aktualizacja: 2025-10-08T19:56:02+02:00
18:57
Brutalne narodziny Księżyca. Skała zdradza przeszłość satelity
Aktualizacja: 2025-10-08T18:57:01+02:00
18:16
Polska stacja LNG zhakowana. Włączył się krytyczny alarm
Aktualizacja: 2025-10-08T18:16:36+02:00
18:01
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował
Aktualizacja: 2025-10-08T18:01:02+02:00
17:49
Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów
Aktualizacja: 2025-10-08T17:49:28+02:00
17:30
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać
Aktualizacja: 2025-10-08T17:30:09+02:00
17:05
W OpenAI smutek zamiast szczęścia. Ludzie generują filmy bez umiaru
Aktualizacja: 2025-10-08T17:05:08+02:00
16:32
Polski bot pomoże Łodzi. Urzędnicy mają absurdalne oczekiwania
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA