REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Bierzesz wózek, a tam czegoś brakuje. Drobniaki nie będą potrzebne

Duża sieć powoli, ale jednak rozstaje się z monetami. Już nie trzeba wrzucać drobnych, aby móc zabrać duży wózek zakupowy.

Adam Bednarek
wozki
REKLAMA

Monety pożegnane zostały w kilku sklepach sieci Auchan w Polsce. To na razie wyjątki i większość klientów dalej będzie musiała szukać w portfelach i kieszeniach monet – albo innych alternatyw – ale to może być początek czegoś wielkiego.

Brak koszykowej kaucji w jednym z warszawskich sklepów sieci Auchan odnotował portal wiadomoscihandlowe.pl. Wózki nie są już do siebie przykute i każdy może zabrać je ze sobą na zakupy, nawet jeśli w kieszeniach i portfelu nic nie brzęczy.

REKLAMA

Sieć potwierdziła portalowi, że warszawski punkt nie jest wyjątkiem i już w kilku lokalizacjach (Gliwice, Jelenia Góra, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Rybnik) wózków nie trzeba karmić monetami czy żetonami. Jednak jak wyjaśnia serwisowi Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji w Auchan Polska, to nie odgórny nakaz. Indywidualną decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy sklepów. Auchan "nie planuje wprowadzenia wózków bez kasetki na żetony na szerszą skalę", jak dowiedziały się Wiadomości Handlowe. Wszystko zależy więc od zarządzających sklepami.  

W Lidlu monety nie są już potrzebne

Na taki ruch rok temu zdecydowano się w Lidlu. "Aby zakupy w naszych sklepach były jak najbardziej komfortowe, nieustannie rozbudowujemy naszą ofertę" – mówiła Portalowi Spożywczemu Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska. 

Jak zaznaczała, Lidl wsłuchuje się w potrzeby klientów i dlatego wdraża nowe rozwiązania. Nie zostało to powiedziane wprost, ale możemy przypuszczać, że motywacja była oczywista.

Po prostu coraz częściej nie mamy przy sobie drobnych. Chociaż z niedawno opublikowanych badań wynika, że portfela na co dzień nie zabiera tylko 28 proc. Polaków, to wcale nie oznacza, że pod ręką ciągle są wolne monety. Tym bardziej że coraz częściej płacimy zbliżeniowo i to nawet nie kartą, a telefonem i innymi urządzeniami.

A wbrew pozorom dla sklepów to kiepska wiadomość, bo mniejszy koszyk zakupowy to większa szansa na skromniejsze zakupy. Wygodniej wrzucić coś bonusowego, gdy ma się przed sobą pojemny wózek. Dlatego kilka lat temu zagranicą pojawił się pomysł, aby przegródki na monety zastąpić zamkiem dającym się otworzyć za pomocą smartfonu.

Koszyk odblokowywany aplikacją?

Sklepowe aplikacje są w Polsce bardzo popularne z prostego powodu: zakupy bez nich są dużo droższe. Połączenie ich z wózkami wydaje się więc całkiem naturalnym ruchem, ale jak do tej pory nikt się na taki krok nie zdecydował. Zresztą od początku pomysł nie wzbudził entuzjazmu w sieciach działających w kraju. Aleksandra Robaszkiewicz z Lidla w rozmowie ze strefabiznesu.pl dwa lata temu mówiła, że "tradycyjne wózki zakupowe na monety sprawdzają się od lat" (co ciekawe, to właśnie Lidl zdecydował się później na największą rewolucję w postaci rezygnacji z zamków) i dlatego sieć nie planuje wykorzystania aplikacji.

Za to przedstawicielka Aldi zwróciła uwagę na rosnący trend zakupów bezgotówkowych, "co wiąże się z tym, że klienci nie noszą przy sobie monet niezbędnych do korzystania z wózków".

Dziwne, że sieci – poza Lidlem i wybranymi sklepami Auchan – nie garną się do rozstania z monetami

Tylko w teorii powód jest prozaiczny i wiąże się z bezpieczeństwem. Niektórzy klienci mogliby chętniej wypuszczać wózki na wolność i nie zwracaliby ich na miejsce, gdyby nie wiązało się to ze stratą moment. W 2017 r. gs24.pl relacjonował moment anarchii. Kosze na kółkach po zrzuceniu kajdan zalały duży parking pod sklepem, "wszędzie stojąc luzem". Już wtedy sieć Tesco w Stargardzie zrezygnowała z monet na życzenie klientów ("Zamki są kłopotliwe, bo trzeba pamiętać o zabraniu monet" – przekonywał rzecznik), ale miało to swoje konsekwencje w postaci chaosu. Jedna z klientem skarżyła się, że wózki "niemalże obijają się o zaparkowane tam samochody i mogą je uszkodzić".

Trochę się jednak od tego czasu zmieniło. Lidl, który porzucił łańcuszki w wózkach, przekonywał w 2024 r., że standardy są zachowane i klienci wracają z koszami nawet wtedy, gdy nie muszą odbierać kaucji.

Mimo to w pojedynku monety kontra smartfony jest pewien impas. Do czasu? Możemy doczekać się sojuszu wózków z telefonami. W Kauflandzie już od dawna działa usługa pozwalająca skanować produkty przy wkładaniu ich do kosza. Dzięki temu przy kasie nie trzeba wyciągać każdego produktu z koszyka ani umiejscawiać go na platformie z czujnikami wagi.

Nie muszę stać w kolejce do tradycyjnej kasy, wyciągając kilkanaście - kilkadziesiąt produktów na taśmę. Nie muszę ich też ściskać na małej przestrzeni platformy kontrolno-wagowej przy kasie automatycznej. Przelatuję z pełnym wózkiem przez bramki i cyk, prosto na parking. W ten sposób można oszczędzić sporo czasu i nieco nerwów – tłumaczył zalety Szymon.

REKLAMA

Do wdrożenia podobnego rozwiązania szykuje się Lidl – usługa Scan&Go testowana jest w wybranych sklepach. Sieć wykorzysta nawet podobne uchwyty na telefony jak Kaufland, co zdradza regulamin aplikacji Lidl Plus. Czytamy w nim, że klienci "w celu ułatwienia korzystania z funkcji Scan&Go" mogą umieścić swoje urządzenie w uchwycie umieszczonym na koszyku sklepowym.

Jak widać koszyki się zmienią. Czasami będzie oznaczać to rezygnacje z monet, innym razem – nowe uchwyty na telefony.

REKLAMA
Adam Bednarek
09.10.2025 11:32
Tagi: sklepyzakupy
Najnowsze
10:58
Bezos uderzy Muska w czuły punkt. Nowy etap wojny miliarderów o orbitę
Aktualizacja: 2025-10-09T10:58:43+02:00
10:34
Kury mają potężnego obrońcę. Rolnicy chwycili za lasery
Aktualizacja: 2025-10-09T10:34:55+02:00
9:38
Kazali uczyć się ChataGPT, by nie stracił pracy. Kłamali
Aktualizacja: 2025-10-09T09:38:23+02:00
8:03
Wyjaśnił największą wtopę Apple'a. Nie trzymałeś źle iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-09T08:03:32+02:00
7:39
20 października nie pojedziesz pociągiem. Ja też nie, choć chciałbym
Aktualizacja: 2025-10-09T07:39:47+02:00
7:16
iPhone Fold będzie premium. Wrócą dobre materiały i płacz portfela
Aktualizacja: 2025-10-09T07:16:05+02:00
6:15
Chiny chcą posprzątać kosmos. Świat mówi: "To broń"
Aktualizacja: 2025-10-09T06:15:00+02:00
6:12
Monstrum do przenoszenia wojska. Ma przestraszyć Pentagon
Aktualizacja: 2025-10-09T06:12:00+02:00
6:07
Nowe polskie drony dla wojska. Za tę cenę nic tylko brać
Aktualizacja: 2025-10-09T06:07:00+02:00
6:04
Obcy obiekt sfotografowany z Marsa. Ma kilka tysięcy kilometrów
Aktualizacja: 2025-10-09T06:04:00+02:00
6:00
Dwumilionowe Katowice byłyby potęgą. Chcą jednego miasta zamiast kilkudziesięciu
Aktualizacja: 2025-10-09T06:00:00+02:00
21:24
Wyciekł Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten piękny kolor gdzieś widziałem
Aktualizacja: 2025-10-08T21:24:05+02:00
20:30
Google zmusi do korzystania z bota. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-08T20:30:49+02:00
20:03
e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań
Aktualizacja: 2025-10-08T20:03:42+02:00
19:56
Złapano grupę złodziei telefonów. Wsypał ich iPhone
Aktualizacja: 2025-10-08T19:56:02+02:00
18:57
Brutalne narodziny Księżyca. Skała zdradza przeszłość satelity
Aktualizacja: 2025-10-08T18:57:01+02:00
18:16
Polska stacja LNG zhakowana. Włączył się krytyczny alarm
Aktualizacja: 2025-10-08T18:16:36+02:00
18:01
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował
Aktualizacja: 2025-10-08T18:01:02+02:00
17:49
Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów
Aktualizacja: 2025-10-08T17:49:28+02:00
17:30
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać
Aktualizacja: 2025-10-08T17:30:09+02:00
17:05
W OpenAI smutek zamiast szczęścia. Ludzie generują filmy bez umiaru
Aktualizacja: 2025-10-08T17:05:08+02:00
16:32
Polski bot pomoże Łodzi. Urzędnicy mają absurdalne oczekiwania
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:28+02:00
15:50
Szef zrobi ci szkolenie wojskowe. Rząd ma potężny plan
Aktualizacja: 2025-10-08T15:50:13+02:00
15:39
Policja ma odbieraka mafii wnuczkowej. Sprytnie się tłumaczył
Aktualizacja: 2025-10-08T15:39:40+02:00
15:11
Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:11:08+02:00
14:56
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-08T14:56:33+02:00
14:10
Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao
Aktualizacja: 2025-10-08T14:10:51+02:00
13:59
Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno
Aktualizacja: 2025-10-08T13:59:04+02:00
13:35
Poczta Polska szybciej posortuje listy. Te, na które wciąż czekacie
Aktualizacja: 2025-10-08T13:35:04+02:00
13:21
Starlink w polskich górach. Koniec z walką o zasięg na szlaku
Aktualizacja: 2025-10-08T13:21:26+02:00
12:51
Google pokazał nowe Gemini. Klika i przewija jak człowiek
Aktualizacja: 2025-10-08T12:51:43+02:00
12:05
Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany
Aktualizacja: 2025-10-08T12:05:13+02:00
11:35
Polska zbrojeniówka ma nowego gracza. Rośnie nam pogromca dronów
Aktualizacja: 2025-10-08T11:35:23+02:00
10:31
Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk
Aktualizacja: 2025-10-08T10:31:28+02:00
10:03
realme 15 Pro w edycji specjalnej. Pierwszy raz chciałem zostawić smartfon w pudełku
Aktualizacja: 2025-10-08T10:03:43+02:00
9:10
Pierwszy taki SSD w Polsce. Samsung odpowiada na pytania i rozwiewa mity
Aktualizacja: 2025-10-08T09:10:00+02:00
8:51
Tryb AI w wyszukiwarce Google już w Polsce. Koniec internetu, jaki znałeś
Aktualizacja: 2025-10-08T08:51:38+02:00
8:15
RegioJet wjeżdża z rozmachem do Polski. Na start: Pendolino w cenie InterCity
Aktualizacja: 2025-10-08T08:15:52+02:00
6:39
Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli
Aktualizacja: 2025-10-08T06:39:00+02:00
6:27
Najdłuższy projekt Microsoftu. Od 10 lat naprawiają jedną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-08T06:27:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA