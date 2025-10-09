Sprawdź, czy zaleje cię rzeka. Rząd mówi: sprzedaj i uciekaj

Ładowanie...

Jeżeli nie masz pewności, czy twoje miejsce zamieszkania jest bezpieczne pod względem zagrożenia powodziowego, warto skorzystać z Hydroportalu – przypominają Wody Polskie na rządowych stronach.

Hydroportal dostarcza kluczowych informacji, które "wspierają podejmowanie trafnych decyzji w zakresie ochrony przed powodzią". Korzystać mogą z niego firmy oraz osoby prywatne.

REKLAMA

Na Hydroportal znajdziemy mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, które zostały opracowane na podstawie modeli hydraulicznych oraz danych statystycznych. Mapy przedstawiają obszary narażone na zalanie w wyniku wezbrań wód rzek, sztormów czy awarii budowli hydrotechnicznych.

Uwzględniają różne scenariusze powodziowe – w tym te o prawdopodobieństwie wystąpienia średnio raz na 10, 100 lub 500 lat, a także zdarzenia ekstremalne – zaznaczają Wody Polskie.

A co, jeśli ryzyko istnieje? Sprzedaj działkę – mówią Wody Polskie

Uruchomiony został program dobrowolnego wykupu nieruchomości położonych na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią. "To szansa na zwiększenie bezpieczeństwa i uniknięcie przyszłych strat materialnych" – czytamy na rządowej stronie.

Jak wyjaśniono, Wody Polskie mogą za zgodą właściciela wykupić nieruchomość położoną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wystarczy, że takie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi co najmniej 10 proc. Nieruchomość jest nabywana na rzecz Skarbu Państwa, a celem takiego działania jest zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

Na realizację wykupów nieruchomości przeznaczono 800 mln złotych do 2034 r. Środki pochodzą z budżetu państwa. Głównym celem programu jest zapewnienie ochrony ludności i mienia przed powodzią poprzez umożliwienie mieszkańcom budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi zmiany miejsca zamieszkania - wyjaśniają Wody Polskie.

Cena wykupu nieruchomości ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku ogólnym jest to wartość rynkowa nieruchomości powiększona o 20 proc.

Na terenach, które zostaną wykupione, nie będą stawiane nowe, rozbudowywane czy odbudowywane już istniejące.

REKLAMA

Wody Polskie wyjaśniają, że program dobrowolnego wykupu to nie tylko "szansa na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ale także realna pomoc dla mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji po zalaniu domów przez wody powodziowe".

"Jeśli twoja nieruchomość znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, warto rozważyć udział w tym programie – to krok w stronę stabilności, bezpieczeństwa i lepszej przyszłości" – podkreślają Wody Polskie.

REKLAMA

Adam Bednarek 09.10.2025 17:49

Ładowanie...