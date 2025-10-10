Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie

Ładowanie...

Filmmaker Mode zadebiutował w 2019 r. z inicjatywy czołowych hollywoodzkich twórców, takich jak Christopher Nolan czy Martin Scorsese. Służy do zachowania autentycznego wyglądu filmów na telewizorach - bez sztucznego podbicia kolorów czy wygładzania ruchu. Teraz UHD Alliance poszła o krok dalej i zaprezentowała wersję 1.1, która uwzględnia realia domowego salonu.

Pierwotna edycja Filmmaker Mode wyłączała wszystkie automatyczne korekcje, by prezentować obraz zgodny z zamysłem kolorysty. Jednak w praktyce jasno oświetlony pokój potrafił sprawić, że sceny nocne czy ciemne fragmenty traciły detal i stawały się zbyt przygaszone. Filmmaker Mode 1.1 rozwiązuje ten problem wykorzystując wbudowany w telewizor czujnik światła, aby na bieżąco dostosowywać jasność i kontrast do natężenia oświetlenia wokół widza.

Czytaj też:

Jak działa automatyczna kompensacja oświetlenia?

Filmmaker Mode 1.1 wykorzystuje sensor umieszczony najczęściej w górnej części obudowy telewizora. Pomiar odbywa się w czasie rzeczywistym - gdy promienie słoneczne wpadają przez okno porankiem albo lampka stojąca obok kanapy jest włączona to algorytm delikatnie zwiększa jasność, nie naruszając naturalnej temperatury barwowej i głębi czerni.

Dodatkowo tryb obsługuje zarówno sygnały SDR, HDR10, jak i Dolby Vision, więc niezależnie od formatu film pozostaje wierny reżyserskiemu zamysłowi, jednocześnie zachowując optymalne warunki oglądania.

Pierwsze telewizory z Filmmaker Mode 1.1

Aktualna lista obsługujących standard urządzeń obejmuje modele LG OLED C5 i G5, które jako pierwsze otrzymają aktualizację oprogramowania. Kolejni producenci, w tym Samsung i Panasonic, planują wdrożenie poprawki w pierwszej połowie przyszłego roku. Dzięki otwartemu charakterowi standardu każdy nowy telewizor spełniający wymagania UHD Alliance powinien w przyszłości zaoferować ten tryb bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Podobne rozwiązania istnieją od jakiegoś czasu w postaci Dolby Vision IQ czy HDR10+ Adaptive, jednak są one dedykowane konkretnym formatom HDR. Filmmaker Mode 1.1 wyróżnia się tym, że integruje automatyczną adaptację świetlną z filozofią wyłączenia wszelkich ulepszeń obrazu, co sprawia, że nawet klasyczne, niezmodyfikowane kino zostaje dostosowane do warunków domowych, zachowując przy tym pełen szacunek dla wizji twórców.

Entuzjaści kina w domu zyskają bezkompromisową jakość obrazu dobrą nie tylko na wieczorne seanse w zaciemnionym pokoju, ale także na niedzielne maratony w świetle dziennym. Filmmaker Mode 1.1 to obietnica minimalnej ingerencji sprzętu w filmowy materiał, połączona z inteligentną adaptacją do zmiennego oświetlenia. Dla prawdziwych koneserów to znak, że domowe kino staje się jeszcze bliższe profesjonalnym salom projekcyjnym, a zachowanie autentycznego przekazu artystycznego staje się bardziej dostępne niż kiedykolwiek.

Maciej Gajewski 10.10.2025 07:01

