Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation

Pulse Elevate od Sony to sprzęt, którego się nie spodziewałam. Podczas wrześniowego State of Play Japończycy pokazali głośniki, które mają zastąpić soundbar przy telewizorze gracza. Albo przynajmniej wycisnąć trochę kapuchy od fanów PlayStation.

Malwina Kuśmierek
Głośniki Sony PlayStation Pulse Elevate
Oglądając wrześniowe PlayStation State of Play spodziewałam się wielu rzeczy, ale na pewno nie... głośników. Pulse Elevate to pierwsze bezprzewodowe głośniki od Sony Interactive Entertainment, które zostały zaprezentowane jako nowy element ekosystemu PlayStation. Producent zapewnia, że sprzęt ma zapewnić studyjną jakość dźwięku i ultraniskie opóźnienia - i to zarówno na konsoli PS5, jak i komputerach PC czy Mac.

Sony oficjalnie zapowiada PlayStation Pulse Elevate. Japończycy zaskakują głośnikami dla graczy

Każdy z głośników wyposażono w planarne przetworniki magnetyczne, znane już z headsetu Pulse Elite i słuchawek Pulse Explore. Dzięki nim Pulse Elevate mają odwzorowywać pełne pasmo częstotliwości i pozwalać graczom usłyszeć brzmienia tak, jak zostały zaplanowane przez twórców gier. Na PS5 dodatkowym atutem będzie wsparcie dla technologii Tempest 3D AudioTech, która odpowiada za precyzyjne pozycjonowanie dźwięków w przestrzeni. Dopełnieniem całości są wbudowane woofery gwarantujące głębszy bas.

Sprzęt nie ogranicza się wyłącznie do odtwarzania dźwięku. W prawym głośniku znalazł się zintegrowany mikrofon wspierany przez algorytmy AI do redukcji szumów, co pozwala prowadzić czaty głosowe bez użycia słuchawek. Sony podkreśla, że Pulse Elevate mają stanowić pełnoprawne centrum audio dla gracza, który spędza czas przy biurku.

Łączność bezprzewodowa opiera się na technologii PlayStation Link, zapewniającej bezstratne połączenie i ultraniskie opóźnienia. Dzięki niej głośniki można sparować z PS5, komputerem PC, Mac lub urządzeniem PlayStation Portal. Producent przewidział także możliwość korzystania z Bluetooth, co otwiera opcję jednoczesnego odtwarzania dźwięku z gry i muzyki z telefonu. W zestawie znajdzie się adapter USB-C oraz stacja ładująca ułatwiająca powrót do trybu biurkowego.

Na uwagę zasługuje również mobilny charakter Pulse Elevate - wbudowana bateria pozwoli zabrać głośniki poza dom i korzystać z nich np. z PlayStation Portal czy smartfonem. Sony przygotowało też możliwość personalizacji ustawień dźwięku - od regulacji EQ po wyciszanie mikrofonu - dostępnych bezpośrednio w menu systemowym PS5 i PC. Głośniki trafią na rynek w 2026 roku i będą oferowane w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym.

Sony Playstation Pulse Elevate

Pulse Elevate to dość odważny ruch ze strony PlayStation. Z jednej strony są wyraźnie skierowane do doświadczonych graczy i fanów marki, którzy nierzadko dysponują już rozbudowanym systemem audio czy soundbarem. Z drugiej - Sony stawia na mocno wyspecjalizowane, zamknięte w swoim ekosystemie rozwiązanie. To interesujący eksperyment, którego efektów jestem bardzo ciekawa.

Malwina Kuśmierek
25.09.2025 12:37
