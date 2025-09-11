REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni

PlayStation Family to aplikacja, która sprawi, że kłótnia o "jeszcze jeden mecz" zakończy się jednym dotknięciem smartfona rodzica.

Malwina Kuśmierek
PlayStation Family to nowa aplikacja dla rodziców
REKLAMA

Sony Interactive Entertainment wprowadza na rynek nową aplikację mobilną PlayStation Family, która od dziś dostępna jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja została stworzona z myślą o rodzicach, którzy chcą lepiej kontrolować czas spędzany przez dzieci na konsolach PS5 i PS4 oraz mieć pełniejszy wgląd w ich aktywność w grach - i to bez konieczności sięgania po samą konsolę.

REKLAMA

PlayStation Family to nowa aplikacja, która pozwoli ci pilnować młodego fana PlayStation z poziomu telefonu

Aplikacja stanowi rozwinięcie istniejących funkcji kontroli rodzicielskiej, tym razem przenosząc je w wygodną formę mobilną. Dzięki Playstation Family rodzice mogą nie tylko ustawiać limity czasu gry na poszczególne dni tygodnia, lecz także zdalnie akceptować lub odrzucać prośby dzieci o dodatkowe minuty zabawy. Na ekranie telefonu pojawiają się powiadomienia w czasie rzeczywistym, które informują, w co aktualnie gra dziecko, co pozwala na szybszą reakcję i lepszą kontrolę nad dostępem do treści.

PlayStation Family umożliwia także generowanie raportów dziennych i tygodniowych, które przedstawiają szczegółowe zestawienia aktywności. Rodzice mogą sprawdzić, ile czasu dziecko poświęciło na konkretne gry, a także zarządzać wydatkami związanymi z PlayStation Store - od ustalania limitów wydatków po monitorowanie bieżącego salda. Ważnym elementem jest również konfiguracja filtrów treści, dopasowanych do wieku dziecka, z możliwością szczegółowego dostosowania ustawień prywatności i interakcji społecznościowych.

Sony podkreśla, że aplikacja została zaprojektowana z myślą o intuicyjności i łatwym wdrożeniu. Proces zakładania konta dla dziecka odbywa się krok po kroku, co ma ułatwić rodzicom pierwszą konfigurację. To rozwiązanie ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie wśród rodzin, które chcą lepiej zarządzać cyfrowymi nawykami swoich dzieci, a jednocześnie zapewnić im bezpieczną przestrzeń do zabawy.

Choć debiut PlayStation Family to krok w stronę wyrównania szans względem konkurencji, nie można pominąć faktu, że Sony w tym zakresie nadrabia zaległości, a nie przeciera szlaki. Microsoft oferuje podobne narzędzie już od pięciu lat w postaci aplikacji Xbox Family Settings, a Nintendo wprowadziło swoje rozwiązanie jeszcze wcześniej, wraz z premierą Switcha.

Premiera aplikacji ma charakter globalny, a jej obsługa wymaga urządzeń z systemem iOS w wersji 14 lub Androida w wersji 8 i nowszych. Sony zapowiada, że w kolejnych miesiącach PlayStation Family będzie rozwijane o nowe funkcje.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.09.2025 09:16
Tagi: Aplikacjekontrola rodzicielskaPlayStation
Najnowsze
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA