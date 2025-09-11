PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni

Ładowanie...

Sony Interactive Entertainment wprowadza na rynek nową aplikację mobilną PlayStation Family, która od dziś dostępna jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja została stworzona z myślą o rodzicach, którzy chcą lepiej kontrolować czas spędzany przez dzieci na konsolach PS5 i PS4 oraz mieć pełniejszy wgląd w ich aktywność w grach - i to bez konieczności sięgania po samą konsolę.

PlayStation Family to nowa aplikacja, która pozwoli ci pilnować młodego fana PlayStation z poziomu telefonu

Aplikacja stanowi rozwinięcie istniejących funkcji kontroli rodzicielskiej, tym razem przenosząc je w wygodną formę mobilną. Dzięki Playstation Family rodzice mogą nie tylko ustawiać limity czasu gry na poszczególne dni tygodnia, lecz także zdalnie akceptować lub odrzucać prośby dzieci o dodatkowe minuty zabawy. Na ekranie telefonu pojawiają się powiadomienia w czasie rzeczywistym, które informują, w co aktualnie gra dziecko, co pozwala na szybszą reakcję i lepszą kontrolę nad dostępem do treści.

PlayStation Family umożliwia także generowanie raportów dziennych i tygodniowych, które przedstawiają szczegółowe zestawienia aktywności. Rodzice mogą sprawdzić, ile czasu dziecko poświęciło na konkretne gry, a także zarządzać wydatkami związanymi z PlayStation Store - od ustalania limitów wydatków po monitorowanie bieżącego salda. Ważnym elementem jest również konfiguracja filtrów treści, dopasowanych do wieku dziecka, z możliwością szczegółowego dostosowania ustawień prywatności i interakcji społecznościowych.

Sony podkreśla, że aplikacja została zaprojektowana z myślą o intuicyjności i łatwym wdrożeniu. Proces zakładania konta dla dziecka odbywa się krok po kroku, co ma ułatwić rodzicom pierwszą konfigurację. To rozwiązanie ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie wśród rodzin, które chcą lepiej zarządzać cyfrowymi nawykami swoich dzieci, a jednocześnie zapewnić im bezpieczną przestrzeń do zabawy.

Choć debiut PlayStation Family to krok w stronę wyrównania szans względem konkurencji, nie można pominąć faktu, że Sony w tym zakresie nadrabia zaległości, a nie przeciera szlaki. Microsoft oferuje podobne narzędzie już od pięciu lat w postaci aplikacji Xbox Family Settings, a Nintendo wprowadziło swoje rozwiązanie jeszcze wcześniej, wraz z premierą Switcha.

Premiera aplikacji ma charakter globalny, a jej obsługa wymaga urządzeń z systemem iOS w wersji 14 lub Androida w wersji 8 i nowszych. Sony zapowiada, że w kolejnych miesiącach PlayStation Family będzie rozwijane o nowe funkcje.

Malwina Kuśmierek 11.09.2025 09:16

