REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy

Sony po raz kolejny zbiera laury za podejście do społeczności graczy - wieści o wymiennym napędzie dysków w PlayStation 6 wywołały prawdziwą falę entuzjazmu. Słusznie.

Maciej Gajewski
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
REKLAMA

Wszyscy oczekiwaliśmy kolejnego skoku wydajności GPU czy innowacji w technologii VR, ale właśnie decyzja o zachowaniu fizycznego nośnika może okazać się zabójczo skutecznym atutem. Microsoft od lat pcha użytkowników w stronę cyfrowej dystrybucji, tłumacząc to wygodą i ekologią, ale czy naprawdę tak trudno pozwolić graczom decydować samodzielnie o formie zakupu? Wymienny napęd dysków to nie tylko ukłon w stronę tradycjonalistów, ale i prawdziwa wolność konsumencka.

Nic nie zastąpi otwierania pudełka, przeglądania kolorowej okładki i umieszczania płyty w napędzie - to rytuał, który wielu graczy kocha. Co więcej, kupując grę na płycie możemy ją później wymienić lub odsprzedać. To poziom swobody, którego cyfrowe sklepy nigdy nie zapewnią.

REKLAMA

Czytaj też:

Microsoft mówi nie - ale czy słucha głosu graczy?

Według plotek z Redmond przyszły Xbox ma iść ścieżką niemal całkowicie cyfrową. Na wymienny napęd raczej nie ma tam miejsca. Microsoft chwali się dostępnością ogromnego katalogu w Xbox Game Pass, ale model subskrypcyjny wciąż budzi kontrowersje - zwłaszcza jeżeli chodzi o trwałość dostępu do gier po ewentualnym zakończeniu opłacania abonamentu.

Gracze przypominają, że w epoce cyfrowej łatwo o rozdźwięk między marketingowymi hasłami a praktycznymi ograniczeniami. Jednego dnia cieszymy się z niskiej ceny subskrypcji, a drugiego zastanawiamy się, czy odzyskamy naszą bibliotekę w razie kryzysu czy nieprzewidzianych problemów.

Używki jak za dawnych lat - handel, kolekcjonowanie, sentyment

Gry używane to temat, który wraca niczym bumerang. Dla wielu z nas to nie tylko oszczędność. Pod względem kolekcjonerskim płyty to wartość bezcenna - mogą zyskać wartość sentymentalną, wręcz muzealną za kilkanaście lat. Sony rozumie, że wielu graczy patrzy na swoje zbiory jak na element dziedzictwa, a nie tylko katalog do kliknięcia.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Okazja na napęd do PlayStation 5
Media Expert
REKLAMA

Microsoft chyba zbyt mocno stawia na jeden model - a przecież rynek konsol to też gra na wielu frontach. Sony pokazuje, że elastyczność i respektowanie różnorodnych potrzeb społeczności to klucz do sukcesu.

Dzięki wymiennemu napędowi PlayStation 6 zyskuje przewagę w jednym, ale kluczowym aspekcie: wolności wyboru. Microsoft może się chwalić Game Passem i cyfrowym rynkiem, ale Sony daje to, czego nie da się w pełni odtworzyć online - fizyczny kontakt z grą. I większą kontrolę nad czymś, co powinno być własnością gracza.

REKLAMA
Maciej Gajewski
10.09.2025 18:56
Tagi: Konsole do gierPlayStationSony
Najnowsze
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA