Nowy Disney+ na TV. Wreszcie nie jak apka z muzeum

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego paska nawigacji na górze aplikacji. Zamiast błądzić po starym niezbyt intuicyjnym układzie użytkownicy otrzymają przejrzystą strukturę z zakładkami, które rzeczywiście mają sens. Domyślnym widokiem staje się sekcja For You (czyli Dla Ciebie), która będzie pierwszym ekranem po wejściu do aplikacji.

To właśnie tutaj ma działać ulepszony algorytm rekomendacji, który - w teorii - ma się uczyć naszych preferencji i podpowiadać treści naprawdę warte obejrzenia. Czy rzeczywiście będzie działał lepiej niż dotychczasowe, dość przypadkowe sugestie? Przekonamy się wkrótce, ale już sam fakt, że Disney w końcu poważnie zajął się personalizacją, zasługuje na uznanie.

Nowy Disney+

Pasek nawigacji zostanie uzupełniony o osobne zakładki dla różnych marek - Disney+, Hulu oraz ESPN (ten ostatni prawdopodobnie nie będzie dostępny w Polsce). Oznacza to, że wreszcie będziemy mogli łatwo przeskakiwać między różnymi rodzajami treści bez konieczności przedzierania się przez wszystko w jednym wielkim stosie.

Hulu globalnie, czyli koniec z marką Star

Jedną z najistotniejszych zmian jest zastąpienie marki Star przez Hulu na całym świecie. Może brzmi to jak kosmetyczna zmiana, ale w rzeczywistości ma głębszy sens strategiczny. Disney od dawna próbuje wykorzystać siłę marki Hulu, która w Stanach Zjednoczonych cieszy się dużą popularnością jako miejsce dla treści skierowanych do dorosłych widzów.

Dla polskich użytkowników zmiana będzie czysto wizualna - nadal otrzymamy te same filmy i seriale, które do tej pory znajdowały się pod szyldem Star. Nie ma co liczyć na dodatkowe treści sportowe czy rozszerzoną ofertę na żywo, przynajmniej na razie. To jednak pierwszy krok w kierunku pełnej integracji, która ma nastąpić w przyszłym roku, gdy Disney planuje uruchomić zunifikowaną aplikację łączącą wszystkie swoje serwisy streamingowe.

Bardziej dynamiczny i wizualny home screen

Nowy design ma być znacznie bardziej wizualny i dynamiczny. Disney wprowadzi autoodtwarzanie trailerów i zwiastunów bezpośrednio w karuzeli głównej, co ma uczynić przeglądanie oferty bardziej angażującym. Ponadto profile użytkowników będą bardziej wyeksponowane, co ma zachęcać do oglądania we właściwym profilu i poprawić jakość rekomendacji.

Platforma otrzyma także nowe oznaczenia treści, takie jak Finał sezonu, Nowy serial czy Nowy film. Te pozornie małe dodatki mogą znacząco ułatwić zorientowanie się, co właśnie warte jest uwagi, zwłaszcza dla użytkowników, którzy nie śledzą na bieżąco wszystkich premier.

Trzeba przyznać, że interfejs Disney+ rzeczywiście potrzebował odświeżenia. Od momentu debiutu platformy w 2019 r. nie zmieniał się praktycznie wcale, a na tle konkurencji jak Netflix czy HBO Max zaczynał wyglądać coraz bardziej przestarzale. Nowe funkcje personalizacji, ulepszona nawigacja i bardziej intuicyjny design to kroki w dobrą stronę.

*Zdjęcie otwierające: ivan Marc / Shutterstock

Maciej Gajewski 04.10.2025 16:40

