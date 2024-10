Po co nam nietrafione prognozy przyszłości? Żeby zobaczyć, że nie jesteśmy tak źli, jak nam się wydaje

Wcale nie przez to, że patrzę na świat przez różowe okulary, mam problem z uwierzeniem w to, że ludzkość masowo korzystałaby z hoteli pozwalających „godnie umrzeć”. Nagamatsu zdaje się sugerować, że w momentach kryzysowych wygranym – jak zawsze – jest wielki biznes, który nawet z choroby i śmierci jest w stanie zrobić maszynkę do wyciskania pieniędzy. I chociaż bliska mi jest taka ocena kapitalizmu, to właśnie kryzysowe sytuacje z ostatnich lat - nawet w skali kraju, co z kolei pokazała ostatnia powódź - są dowodem na to, że wygrywa ludzka solidarność i działanie wspólnotowe.