A może jednak nie jesteśmy z gruntu źli. Niestety potrzebujemy kryzysowej sytuacji, żeby to udowodnić

Nie do końca zgadzam się z autorem, bo przecież w wielu kwestiach – z katastrofą klimatyczną na czele – mamy prawo panikować. Nie da się jednak ukryć, że karmieni negatywnymi informacjami zamykamy się w sobie, co prowadzi do sytuacji, którą opisał Rafał Gdak. To idealna sytuacja dla wielu - polityków, firm, manipulatorów - bo tracimy wiarę w to, że wspólnota może coś zmienić. Jedynym rozwiązaniem jest więc życie dla siebie, zamykanie się na dobro wspólne i skoncentrowanie wyłącznie na sobie. Efekty widzimy.