To bzdura, że dobrego internetu już nie ma. Widziałem go w ostatnich dniach

Ale też trudno nie przerazić się, że to działa. Nie chodzi nawet o tworzenie podziałów. Raczej liczy się zniechęcenie reszty, tak by zostali ci, którzy mogli się kłócić. Piekielnie skuteczne, bo niewiele trzeba, aby lawina ruszyła. Mam coraz mniej wiary w to, że wszelkie te spory wybuchają spontanicznie i przypadkowo. A jeśli nawet, to szybko ktoś to zauważa i nakręca.