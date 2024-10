Scrolluję X i budzi się we mnie komunista-zamordysta. Mam pomysł jak uregulować social media

Dlatego też, by nie tracić uwagi użytkowników, operatorzy social mediów zaczęli inwestować w pozycjonowanie treści. Zamiast jak do tej pory wysyłać strumień informacji chronologicznie i ze źródeł wskazanych przez danego użytkownika, Facebook i X z premedytacją zmieniają kolejność tych informacji, ukrywają niektóre, a jeszcze inne wręcz dodają, szacując że wzbudzą zainteresowanie czytelnika na bazie tego, co do tej pory go interesowało. Po to, by użytkownik się nie znudził i nie przełączył się na inną apkę.