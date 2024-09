Wywalczyła, by szkoła nie wrzucała zdjęć dzieci. Protestowali… inni rodzice

Opublikowane bezrefleksyjnie zdjęcia mogą posłużyć jako materiały dla cyberprzestępców i pedofilów. To szczególnie groźne w przypadku, w którym istnieje również możliwość zidentyfikowania dziecka. A nierzadko na zdjęciach np. dyplomów pojawiają się ich imiona i nazwiska, informacja, do której chodzą szkoły oraz klasy. Co więcej, opublikowane zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane do tworzenia deepfake'ów, także o pornograficznym charakterze. W dobie sztucznej inteligencji do stworzenia takich materiałów nie trzeba szczególnych umiejętności. A konsekwencje dla ofiary mogą być druzgocące