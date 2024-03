Mam wrażenie, że to właśnie dlatego akcje Ostatniego Pokolenia tak uwierają. Bo pokazują, że zmiany klimatu to jednak nasz problem. To nie są działania jakiejś tam Grety Thunberg czy debat organizowanych w Brukseli, Paryżu czy innej Szwajcarii. Nagle ktoś głośno zadaje pytanie: a co, jeśli ty też przykładasz do tego rękę?