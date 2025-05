Chrońcie swoje dzieci przed TikTokiem. UE ukarała giganta za przekazywanie danych chińskim służbom

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to jeden z najbardziej restrykcyjnych aktów prawnych na świecie w zakresie prywatności. Jego centralnym założeniem jest to, że dane osobowe obywateli UE nie mogą być przekazywane poza EOG, jeśli kraj docelowy nie zapewnia istotnie równoważnego poziomu ochrony. W praktyce oznacza to konieczność stosowania tzw. standardowych klauzul umownych (SCCs) oraz wdrażania dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwią nieautoryzowany dostęp do danych, zwłaszcza przez władze państw trzecich.