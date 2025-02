Jeżeli nie włączymy krytycznego myślenia, czeka nas marny los. Pokazał mi to bot Elona Muska

Oczywiście moglibyśmy argumentować, że nie jest tak, że scena z kotem i dziewczynką jest nieprawdziwa. Polski filozof, Roman Ingarden, mówił o quasi-sądach, czyli takich, które są podobne do sądów logicznych, ale odnoszą się do tworów fikcyjnych, głównie dzieł artystycznych. Problem z kotem jest jednak taki, że to wideo ma nie tylko imitować rzeczywistość, ale skłaniać odbiorcę do przekonania, że to rzeczywisty występ, a nie dzieło artystyczne. W przeciwnym razie traciłoby ono swoją moc i generowało mniej polubień i udostępnień, które można później wykorzystać na różne sposoby (np. mikrotargetowanie).