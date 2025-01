Zuckerberg polubił chałkonia, ale nikt mu nie pogratulował. To zdarzyło się naprawdę

Dwa dni temu użytkownik serwisu X zauważył, że jeden z miliona boomertrapowych stron na Facebooku opublikował dokładnie to samo zdjęcie "chałkonia", którym Donald.pl zapoczątkował trend. Nie byłoby to właściwie nic nadzwyczajnego biorąc pod uwagę, że tego typu fanpage wzajemnie od siebie kradną absurdalne obrazki, by zdobywać interakcje niczego nie świadomych, średnio obeznanych z komputerami osób.