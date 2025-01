Zrobiłem listę 5 postanowień noworocznych. Pomogą mi przetrwać w tym okrutnym świecie

Świat nie jest czarno-biały. Żadna ze stron różnorakich sporów nie posiada monopolu na prawdę. Co nie oznacza, że nikt nie ma racji. Obecna debata publiczna zbudowana jest w taki sposób, by polaryzować postawy. My jesteśmy tymi dobrymi, tamci (czy też ONI) są naszymi wrogami. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Motyw przyjaciela i wroga to zresztą typowa oś podziału wykorzystywana do manipulacji opinią publiczną. Nic tak nie cementuje jak wspólny wróg. Nie będę podawał przykładów… Żeby nie polaryzować.