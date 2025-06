Test MSI Titan 18 HX. Nowa era gier z niezbędnym RT wymaga tytanów

Do redakcji Spider’s Web trafił nowy MSI Titan 18 HX z potężną kartą NVIDIA GeForce RTX™ 5090, procesorem Intel Core Ultra 9 285HX oraz 96 GB RAM. Urządzenie wyróżnia się maksymalnym poborem mocy CPU i GPU na poziomie aż 270W, co na ten moment – przynajmniej według wartości teoretycznych – umieszcza go na samym szczycie najmocniejszych laptopów do gier.