Nowy satelita GPS w kosmosie. Zyskamy wszyscy

Z Florydy wystartowała rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, wynosząc na orbitę satelitę najnowszej generacji GPS III. Choć wydawać może się, że to tylko kolejna wiadomość z branży kosmicznej, to w rzeczywistości jest to krok milowy dla amerykańskiego wojska i użytkowników GPS na całym świecie. Tak, również dla ciebie – bo sygnał GPS to coś, z czego korzystasz codziennie, często nawet o tym nie wiedząc.