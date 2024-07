Incydenty nad Polską nie są skomplikowane. Jak dokonuje się zagłuszania sygnału GPS?

Zakłócanie sygnału GPS to sytuacja, w której dane urządzenie transmituje sygnał o wiele wyższej częstotliwości, dosłownie czyniąc go bezużytecznym. Można to porównać do sytuacji, w której rozmawiasz z kimś w drugim pokoju - mówiąc wystarczająco głośno, usłyszycie się nawzajem. Ale jeżeli sąsiad zacznie nad wami wiercić, pies szczekać i czajnik gwizdać, to komunikacja pomiędzy wami zostanie przerwana.