Znów zakłócali sygnał GPS. Eksperci wskazali winnego i mówią, co nas czeka

Jeżeli w przerwie pomiędzy świętami doświadczałeś problemów z działaniem Pokemon GO, lub co gorsza, nawigacji samochodowej, to mamy złą wiadomość: sytuacja może się powtórzyć. Bowiem przyczyną niedawnych zakłóceń nie są efektem ani aktywności słonecznej, ani ćwiczeń wojskowych, a efektem ubocznym działalności jednego z naszych sąsiadów.