Koniec GPS coraz bliżej. Nowy system przeszedł pierwsze testy

Udoskonalenie tego systemu tak, by można było go używać do nawigacji w czasie rzeczywistym z dokładnością co do jednego metra, zależy teraz od czasu i pieniędzy, jakie uda się zdobyć badaczom na kontynuowanie prac. Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zegarów atomowych w skali chipowej (CSAC). Są one dostępne na rynku i wykazują dokładność lepszą o dwa rzędy wielkości niż zegary kwarcowe, których użyto w omawianym teście. Mają jednak jedną wadę: Są naprawdę drogie. Naukowcy liczą jednak na to, że wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na technologię CSAC dla telefonów komórkowych będą one coraz tańsze.