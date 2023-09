Te wynalazki powstały dzięki totalnym przypadkom. Czwarty jest najsmaczniejszy

W nocy przyszedł mróz i doprowadził do zamarznięcia napoju. Patyczek, którego użył do mieszania jedenastolatek utknął w zamarzniętym napoju. Frank szybko zdał sobie sprawę, że nadaje się on idealnie do trzymania powstałego loda w ręku. Choć początkowo Frank Epperson próbował swoich sił na rynku nieruchomości, ostatecznie w 1922 r. wprowadził na rynek markę lodów na patyku, które szybko zdobyły sobie dużą popularność.