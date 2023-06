Jak radziecki myśliwiec zestrzelił pasażerskiego Boeinga, dzięki czemu mamy dziś... GPS

1 września 1983 r. doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii. Samolot Korean Air Lines lecący z Nowego Jorku do Seulu przez Anchorage na Alasce został zestrzelony przez radziecki myśliwiec nad Morzem Japońskim. Wszyscy 269 pasażerów i członków załogi zginęli. Co się stało i dlaczego?