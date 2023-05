Koniec GPS-a jest bliski. Zastąpi go ta technologia

GPS jest niezwykle przydatny i popularny w życiu codziennym, ale służy przede wszystkim wojsku do określania położenia własnych wojsk, oddziałów przeciwnika, lub celu do zniszczenia. Jednak ma też swoje słabości. Sygnały GPS są łatwe do zagłuszenia lub podszywania się pod nie przez potencjalnych przeciwników. Takie ataki mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa i gospodarki.