Takie smartfony zabiera się na wojnę. Samsung ma coś specjalnego dla wojska

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition po podłączeniu do wojskowego systemu pokaże na mapie pozostałych członków drużyny bojowej oraz inne istotne informacje. Sama obudowa została wzmocniona, żeby nie uległa zniszczeniu w terenie. Smartfon ma tryb noktowizyjne, dzięki czemu można go obsługiwać w trakcie korzystania z noktowizora. Ponadto automatycznie rozpoznaje używanie rękawiczek, zwiększając czułość na dotyk. Można go nosić w uchwycie na kamizelce bojowej.