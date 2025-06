Ten europejski kraj kupi samoloty do przenoszenia bomb atomowych. Decyzja już zapadła

Mówimy tutaj bombach B61 zrzucanych z powietrza, ale wyposażonych w głowice o niższej mocy (od 0,3 do 350 kiloton). Dla porównania: bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc około 15 kiloton. Co ciekawe, te same bomby są już częścią systemu odstraszania NATO – znajdują się m.in. na terytorium Niemiec, Włoch i Turcji w ramach programu NATO nuclear sharing.