Złoto z wnętrza Ziemi wycieka na powierzchnię. Są dowody

Jednak już w latach 80. XX wieku geolodzy zaczęli podejrzewać, że jądro Ziemi może nie być całkowicie odizolowane od reszty planety. Mówiono wtedy o możliwym "przeciekaniu" jądra – czyli migracji niektórych pierwiastków z wnętrza planety do płaszcza, a nawet wyżej. Ale przez dekady brakowało na to niepodważalnych dowodów. Aż do teraz.