Tak wyglądają narodziny złota. Astronomowie odkryli źródło najrzadszych pierwiastków

Zespół astrofizyków z Flatiron Institute w Nowym Jorku właśnie ogłosił, że ten drugi sygnał to nie błąd pomiaru, ale dowód na to, że w czasie erupcji doszło do czegoś znacznie ważniejszego: powstały wtedy ciężkie pierwiastki, w tym złoto i platyna. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym The Astrophysical Journal Letters.