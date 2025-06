Znaleźli sposób na prąd z kosmosu. Testy już trwają

Projekt OHISAMA ma na celu demonstrację możliwości bezprzewodowego przesyłu energii z orbity okołoziemskiej na Ziemię. Ważący około 180 kg i wyposażony w panel słoneczny o powierzchni 2 m² satelita, zostanie umieszczony na wysokości 400 km. Zebrana energia słoneczna będzie przekształcana w mikrofale i przesyłana do stacji odbiorczej w Suwa w Japonii, gdzie ponownie zostanie przekształcona w energię elektryczną. Początkowe testy zakładają przesył mocy na poziomie 1 kW. Jest to wystarczająco dużo, żeby zasilić zmywarkę lub ekspres do kawy, ale przede wszystkim, by udowodnić skuteczność precyzyjnego sterowania wiązką z tak dużej odległości.