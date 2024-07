Czyszczenie fotowoltaiki bezdotykowo i bez wody. Ten wynalazek ma być standardem

Sol Clarity spodziewa się, że system EDS będzie działał przez jedną do dwóch minut dziennie. Oszacowano, że około 500 modułów słonecznych można by czyścić każdego dnia, zużywając zaledwie 1 kWh energii elektrycznej, co czyni go niezwykle przyjaznym dla środowiska i ekonomicznym rozwiązaniem.