Przez fotowoltaikę ma sprawę w sądzie. Wyrok będzie kluczowy dla całej Polski

Chciałbym, żeby to wszystko było robione z głową. Uwzględniając potrzeby i zainteresowanie. Lepiej, aby to spółdzielnie wyznaczały miejsce – np. dachy albo wszystkie balkony, ale za to w jednym stylu. Niestety w praktyce panuje chaos. Dla jednych idealnym rozwiązaniem jest przykrycie całej elewacji panelami, a kawałek dalej oburzenie budzić będzie prywatna inicjatywa w stylu tej mieszkańca Gdańska.