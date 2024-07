Niemcy stawiają na to samo co Polacy. Niedaleko Lipska powstało prawdziwe monstrum

Sukces elektrowni słonecznej Witznitz to dowód na to, że energia odnawialna staje się coraz bardziej wydajna i dostępna. Otwarcie tej imponującej instalacji to ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości i walki z kryzysem klimatycznym. Możemy być pewni, że w ślad Witznitz pójdą kolejne tego typu projekty, rozświetlając Europę czystą energią słoneczną.