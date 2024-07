Wyłączyli fotowoltaikę, bo chcieli postraszyć rząd. Właściciele paneli zrobili strajk

Zależy jak na to spojrzeć. Według mapy strajku zamieszczonej na stronie protestporusmentow.pl na wyłączenie fotowoltaiki zdecydowało się ok. 150 gospodarstw. To oczywiście szacunkowa liczba. Nie każdy, kto przyłączył się do ruchu, musiał zamieścić swoją przybliżoną lokalizację - ale też nie każdy, kto się zadeklarował, faktycznie wyłączył.