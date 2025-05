Aktywność Słońca zabija satelity. Elon Musk ma problem

Program Starlink zakłada umieszczenie nawet 30 tys. satelitów na orbicie, z czego ponad 7 tys. już działa. Od 2020 r. ponad 500 z nich spłonęło w atmosferze. Co tydzień dołącza kilkadziesiąt nowych, ale jednocześnie coraz więcej z nich ulega naturalnej deorbitacji z powodu aktywności słonecznej. To pierwsze takie zderzenie megakonstelacji ze Słońcem. Po zakończeniu cyklu życia niektóre satelity są sprowadzane z orbity, ale wiele z nich spada samoczynnie, czasem znacznie szybciej, niż przewidywano. Podczas szczególnie silnych burz z 2024 r., satelity poruszające się poniżej 300 km potrafiły wejść w atmosferę już po 5 dniach – wcześniej trwało to ponad 2 tyg.